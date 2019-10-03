«Самарская область вызывает огромный интерес со стороны зарубежных инвесторов»

В Самаре стартовали сразу два глобальных мероприятия в сфере экономики и финансов: Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль), которые будет проходить с 3 по 5 октября. Они собрали участников из более чем 20 стран мира. Волжский инвестиционный саммит является уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы. Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов рассказал о значимости мероприятия для региона и о возможностях для местных товаропроизводителей.

- Самара стала городом проведения шестого Всемирного дня Халяль. Почему наш город выбрали в качестве площадки для международного мероприятия в мире исламского бизнеса?

- Всемирный день Халяль впервые проходит в России. И вдвойне приятно, что столь значимое международное событие проходит в нашем регионе. В первую очень, этот выбор сделан международной организацией United World Halal Development. Также это инициатива Международной Ассоциации Исламского Бизнеса. С большой долей уверенности могу предположить, что это вызвано большим интересом со стороны инвесторов и торговых сетей к Самарской области. Самарская область – регион различных культур и религий, их диалог – одна из наших традиций, которая укоренилась в нашем историческом сознании, в нашем духе. У нас накоплен уникальный опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур.

В Самарской области индустрия Халяль успешно развивается, ведь здесь около 8% населения – мусульмане. При этом потребителями продукции Халяль является огромное количество жителей и гостей области. Халяль – чистый и очень качественный продукт, который находит своего потребителя. В Самарской области расположено большое количество производств продуктов питания, которые изготавливаются со строгим соблюдением требований Халяль.

В нашем регионе расположена самая крупная нестоличная агломерация в стране с большой плотностью населения. У нас достаточно высокий покупательский спрос. Инвесторы следят и за стратегическими документами, принимающимися на федеральном уровне. Самарская область станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай». В регионе удобная логистика, стабильный рост розничного товарооборота, высокие по российским меркам доходы населения. Реальная заработная плата растет, соответственно, повышается покупательская способность. Все это дает свой результат. Объем внебюджетных инвестиций только за прошлый год увеличился на 9,3%. Когда аналитики оценивают российские регионы, понимают, что такие показатели не случайны. Уверен, что гости мероприятия успеют за короткий срок влюбиться в наш регион благодаря отлаженной системе гостеприимства.

- Какую выгоду регион может извлечь от проведения Всемирного дня «Халяль»?

- Мы рассчитываем на серьезный экономический эффект и новые связи с зарубежным бизнесом. С потенциальными партнерами и инвесторами обсудим вопросы торговли, экспорта, инвестиций, исламских финансов. Перспективным направлением является и медицинский туризм. Возможности у Самарской области колоссальные. В регионе работают современные клиники, где уже сейчас обслуживаются пациенты из-за рубежа. Иностранцев привлекает высокий уровень оказания услуг при достаточно низкой стоимости.

Мероприятие будет содействовать развитию экспорта продукции самарских предприятий в страны азиатского и ближневосточного регионов. Это и мясные изделия, и кондитерская продукция по технологии Халяль. Товаропроизводители смогут получить исчерпывающую информацию по принципам сертификации халяльной продукции и получат возможность заключить контракты. Всего на форуме зарегистрированы 30 самарских компаний, которые зарекомендовали себя как производители качественных товаров.

- Какое количество участников прибыло на мероприятие? Сколько стран они представляют? Какой поток туристов в регион событие может привлечь?

- Мы приняли решение не ограничивать число зарегистрированных участников. За день до открытия форума их число превысило 550. Выставочной площади даже не хватило для всех желающих. Такая востребованность говорит о необходимости проведения подобных мероприятий и дальше. Всего в саммите примут участие представители около 20 государств.

- Почему для B2B выставки и ярмарки халяльной продукции выбрали площадь им. Куйбышева?

- Площадь Куйбышева является знаковым местом для Самары. Это сердце нашего города, его история и современность. Основные достопримечательности города расположены в шаговой доступности от этого места. Площадь удобна и для проведения фестиваля еды и напитков «Ярмарка вкусов – Чайхона 2019». Все три дня здесь будет организована выставка-продажа блюд национальной кухни мусульманских народов, а также товаров и услуг Халяль. Компании всех сфер профессиональной деятельности, соблюдающие в работе принципы халяль, представят свою продукцию инвесторам, торговым сетям и широкой публике. Представители торговых сетей на выставке смогут провести переговоры и подписать соглашения о сотрудничестве с производителями продукции. Представители бизнес-сообщества будут завязывать деловые контакты, знакомиться с компаниями, которые оказывают услуги в данной сфере. Гости выставки смогут не только приобрести, но и попробовать продукты на вкус, поучаствовать в фестивале еды Халяль. И я абсолютно уверен, что проведение такого масштабного мероприятия даст дальнейший стимул продвижению индустрии Халяль, что потребует от производителей, организаций, которые оказывают эти услуги, еще большего внимания к качеству, сервису, что в конечном итоге придаст хорошие импульсы развитию региона в целом.

- Насколько известно, многие самарские производители давно работают в сфере Халяль?

- В Самаре функционирует центр сертификации продукции по стандартам Халяль. Проведение масштабного форума должно способствовать дальнейшему продвижению товаров на местном и внешних рынках. Халяль позиционируется как очень качественная и экологически чистая продукция, востребованная независимо от вероисповедания. В рамках мероприятия будут производиться закупочные сессии крупнейшими торговыми сетями, товаропроизводители получат дополнительную информацию о нюансах доступа на различные рынки. Потенциал у региона огромный. Сегодня продукция Самарской области востребована в более 50 странах мира. Только за 9 месяцев текущего года на внешние рынки отгружено продукции сельскохозяйственного назначения более чем на 220 млн долларов.

- Можно ждать в ближайшее время других глобальных мероприятий в Самарской области?

- Подобные мероприятия будут организовываться и дальше. Возможно, даже большего масштаба. У нас есть определенная стратегия в данном направлении. Мы заинтересованы в привлечении в Самару различного рода мероприятий, форумов и выставок. Только так мы сможем реализовать имеющийся потенциал.

Беседовал Андрей Сазонов