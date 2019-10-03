В Мамадышском районе выявили незаконную вырубку леса на 5 млн рублей

В Мамадышском районе Татарстана прокуратура выявила незаконную вырубку лесов. Ущерб, причиненный государству, составил почти 5 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как показала проверка, вырубка лесов происходила на 26-м и 36-м выделах квартала №32 на территории Урманчеевского сельского поселения. Там же обнаружили недостроенные объекты. Участки, на которых происходила вырубка, являются особо защитными участками лесов и входят в состав лесного фонда страны.

Также во время проверки прокуратура выяснила, что работники Камского лесничества не приняли меры, чтобы пресечь незаконную вырубку. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» (ст. 260 ч. 3 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Кроме того, прокуратура внесла в адрес главы минлесхоза Татарстана Равиля Кузюрова представление об устранении нарушений лесного законодательства. В министерстве создали комиссию по обследованию мест вырубки деревьев и начали инвентаризацию всех отчужденных земель лесного фонда на территории района. У недобросовестных пользователей участки будут изымать в судебном порядке, уточнили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"