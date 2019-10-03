На Ставрополье посредника в крупной взятке полицейскому осудили на семь лет строгого режима

Октябрьский районный суд Ставрополя осудил на семь лет строгого режима посредника, передавшего полицейскому взятку в 2 млн руб. (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд установил, что в октябре 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территориях международных аэропортов «Ставрополь» и «Минеральные Воды» была изъята табачная продукция, реализация которой запрещена на территории России. Подсудимый решил помочь владельцам продукции и передал своему знакомому оперуполномоченному взятку в 2 млн руб., чтобы мероприятия прекратились.

Приговор не вступил в законную силу.

Дарья Голякова