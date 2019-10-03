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Обвиняемые в избиении до смерти жителя Вольска полицейские арестованы

В Саратовской области арестованы двое полицейских, обвиняемый в причинении смерти жителю Вольска. Такое решение сегодня принял городской суд.

Они заключены под стражу на два месяца. Оба полностью признали вину в содеянном.

Напомним, преступление было совершено в конце сентября. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено вблизи кладбища. По подозрению в его избиении до смерти задержаны двое сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, у пьяного мужчины, которого они остановили на улице, возник с ними конфликт. Они вывезли его на служебной машине в район кладбища, где избили.

В настоящее время по данному факту ГУ МВД проводит служебную проверку. Полицейские уволены из органов.

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Марина Ковалева


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