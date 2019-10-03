В ночь с 3 на 4 октября автобусы и трамваи в Краснодаре будут работать до 00.30

Городской транспорт продлит свою работу до половины первого ночи 4 октября в связи с проведением футбольного матча Лиги Европы УЕФА между «Краснодаром» и испанским «Хетафе». Начало игры в 22.00, ориентировочно он закончится в 23.40–23.50. Матч пройдет на стадионе «Краснодар».

«В связи с этим мы решили продлить работу общественного транспорта, чтобы у болельщиков была возможность после игры спокойно дойти до остановки», - сообщил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Он также уточнил, что трамваи в это время на линии будут работать двойные.

В частности до 00.30 будут курсировать автобусы: №№ 45, 48, 51, 58, 78 и трамваи: №№ 2 и 3., при этом у последнего с 00.23 изменится схема движения, от «Ул. Декабристов» он проследует до Западного трамвайного депо. Кроме того, с 23.33 на линии будет работать вагон от «ул. Декабристов» по ул. Садовой и ул. им. Горького до Западного трамвайного депо.

Андрей Ульченко