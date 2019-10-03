В Екатеринбурге посадили фармацевта за продажу поддельных лекарств для онкобольных

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным владельца ООО «НПП Русэкомед» Евгения Захарова в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в отношении иного имущества в крупном размере).

Как было озвучено в суде, Захаров купил у неустановленного лица онкопрепарат «Ретуксимаб» (в виде «Мабтера» и «Ацеллбия»), похищенный из аптеки Санкт-Петербурга. Лекарства были куплены по цене значительно ниже рыночной в объеме не менее 101 тыс. мг. Данный препарат предназначен для лечения онкологических заболеваний, в частности рака крови.

Коробки с лекарствами он перевез и хранил в своей квартире в Екатеринбурге по улице Комсомольская. Подчиненные Захарова переупаковали лекарства в поддельные вторичные упаковки, увеличив срок их годности. Затем по просьбе Захарова его сотрудники подготовили сфальсифицированные документы, подтверждающие якобы легальный источник происхождения медикаментов для участия в аукционах на их поставку в медцентры по всей стране.

С июля 2015 года по март 2017 года Захаров поставил медикаменты от имени ООО «НПП Русэкомед» в медучреждения шести регионов России, получив за препараты свыше 7,8 млн рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Подсудимый в суде заявил о полном признании своей вины. Суд назначил Евгению Захарову 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом, с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.