Продажи LADA Granta в 2019 году выросли на 38,2%

В сентябре текущего года в России было реализовано более 31,5 тыс. автомобилей LADA – на 1,1% больше по сравнению с сентябрем 2018 года. Об этом сообщает сайт LADA. Всего же за три квартала текущего года в стране продано 265,2 тыс. машин марки. Это на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. При этом лидером продаж в России остается LADA Granta. В сентябре удалось реализовать свыше 11,2 тыс. автомобилей – на 12,8% больше, чем в сентябре минувшего года. За первые девять месяцев текущего года в стране было реализовано более 96,9 тыс. машин LADA Granta. Продажи за этот период в отношении к прошлому году выросли на 38,2%.

Георгий Портнов