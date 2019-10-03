Завотделом оренбургского магазина обуви похитила более 600 тыс. рублей

В Оренбурге заведующая отделением магазина обуви присвоила более 600 тыс. руб., сообщает городская прокуратура. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Как установил надзорный орган, с 2015 года по 2018 год злоумышленница совершала фиктивные операции по возврату денежных средств, проводила товар, используя «мягкие чеки». Все денежные средства она забирала себе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком, а также штраф в 8 тыс. руб. и лишения права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Алена Смирнова