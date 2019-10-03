Доисторическое молоко в крынке с носиком

Анализ содержимого загадочных керамических сосудов с носиками, найденных в детских захоронениях бронзового и железного веков на территории нынешней Баварии, показал, что первобытные люди использовали молоко жвачных животных для вскармливания младенцев.

Разобраться в том, как было устроено детское питание в доисторические времена, была ли альтернатива грудному вскармливанию и в какой момент младенцев отлучали от груди, важно, чтобы понимать структуру младенческой смертности и фертильность популяции древних людей. Информацию о сроках кормления грудью дал изотопный анализ азота из костей (коллагена и дентина), но о «диете» неолитических младенцев было известно мало.

Наиболее ранние глиняные сосуды, которые, как теперь понятно, могли использоваться для кормления младенцев, появляются в Европе в эпоху неолита, а в бронзовый и железный века становятся все более распространенными.

Многие десятилетия археологи не могли с уверенностью сказать, как применялись нетипичные глиняные сосуды, которые постоянно обнаруживались при раскопках древних европейских поселений. Маленькие керамические чашки или кувшинчики без крышек, но снабженные носиками, легко помещались в руке взрослого. Некоторые были украшены геометрическими узорами; другие слеплены в форме животных. Использовались ли они, чтобы наливать куда-то жидкости? Или, может, для кормления больных и пожилых? Наконец, не были ли они древним аналогом детской бутылочки?

Видимо, загадка теперь разгадана: ученые провели анализ органических остатков внутри трех таких сосудов, найденных в детских могилах в немецком регионе Бавария. Сосуды датируются 1200 г. до н. э. и 450 г. до н. э. Исследователи обнаружили там продукты разложения жирных кислот, свойственных молоку.

Изотопный анализ остатков в двух сосудах из трех позволяет предположить, что в них было налито молоко от жвачных животных, таких как коровы, овцы или козы. В третьем сосуде содержалось молоко какого-то иного млекопитающего, возможно, свиное или человеческое. Таким образом, можно более или менее уверенно сказать, что уже 3000 лет назад дети получали искусственное вскармливание. Вероятно, «детское питание» неолитических времен не было полноценной заменой материнскому молоку, как сегодняшние смеси, но наверняка могло поддержать младенца на время отсутствия матери или если у нее не было достаточного количества молока.

По материалам статьи Milkofruminantsinceramicbabybottlesfromprehistoricchildgraves; J. Dunne, K. Rebay-Salisbury, R. B. Salisbury, A. Frisch, C. Walton-Doyle, R. P. Evershed, журнал Nature, сентябрь 2019 г.

Анатолий Кривов