«Зенит-Казань» сыграет на клубном чемпионате мира

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» получил приглашение сыграть на клубном чемпионате мира, который пройдет с 3 по 8 декабря этого года, сообщила пресс-служба команды со ссылкой на директора клуба Олега Брызгалова. По его словам, место проведения турнира пока неизвестно.

В прошлом сезоне казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов итальянской «Чивитанове» и на тот момент лишился шансов участвовать в главном турнире планеты. Более того, организаторы чемпионата мира планировали разыграть всего лишь один матч с участием двух клубов вместо привычных восьми. Однако в итоге участников будет четыре.

Помимо «Зенита» и итальянской «Чивитановы» в клубном чемпионате мира сыграют чемпион Южной Америки бразильский «Крузейро» и сильнейший клуб Азии иранский «Варамин». Команды сначала сыграют друг с другом в круг, затем состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.

Напомним, что «Зенит-Казань» уже семь раз участвовал в клубном чемпионате мира. Но лишь однажды казанскому клубу удалось в нем победить. Это произошло в 2017 году. После победы над «Чивитановой» татарстанская команда была признана лучшей командой планеты.

"Ъ-Казань"