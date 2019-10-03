Осужденный по делу об избиении Dj Smash выйдет из колонии

Представителям музыканта Андрея Ширмана (Dj Smash) не удалось обжаловать в Пермском краевом суде решение первой инстанции, которая изменила способ отбывания наказания Сергею Ванкевичу. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на суд. Ранее суд вынес решение, в котором заменил господину Ванкевичу содержание в колонии-поселении на ограничение свободы. Сергей Ванкевич обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. В его удовлетворении было отказано, но теперь он сможет покинуть колонию и отбывать наказание по месту регистрации.

Напомним, промоутер Сергей Ванкевич и бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев были осуждены за причинение господину Ширману вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Как установили следствие и суд, они избили музыканта в клубе в феврале прошлого года. Оба получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.