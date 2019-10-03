В Петербурге до 2023 года должны проявиться 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

До 2023 года в Санкт-Петербурге должны быть запущены 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), заработают 20 сервисных центров по обслуживанию транспортных средств, работающих на природном газе.

Об этом говорится в дорожной карте по реализации проекта развития рынка газомоторного топлива в городе в течение пяти лет. Документ был подписан в рамках IX Петербургского международного газового форума вице-губернатором Максимом Шаскольским и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым.

Согласно планам, ежегодный объем потребления газа на транспорте должен превысить 48 млн куб м.

В настоящее время в Петербурге работают шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.