В Перми дорожный погрузчик насмерть сбил женщину

На месте производства строительных работ на улице Крупской погрузчик подрядной организации, выполняющей ремонт дороги, допустил наезд на пешехода. В результате погибла женщина. Об этом сообщили в городской администрации.

Семье погибшей будет оказана необходимая помощь, в том числе с организацией похорон. МКУ «Пермблагоустройство» проводит проверку соблюдения требований безопасности на объекте в рамках контракта.

Генподрядчиком стройки является группа «Старт». По данным "Ъ-Прикамье", в данном случае использовалась техника субподрядчика.

По словам председателя правления Start City Group Александра Кашеварова, наезд произошел в огороженной зоне проведения работ, где было запрещено движение людей: «Место проведения работ было огорожено, были установлены соответствующие дорожные знаки. Наезд произошел на дорожном полотне, в 30 м от пешеходного перехода». Александр Кашеваров добавил, что компания окажет поддержку семье погибшей. как только удастся установить ее личность.