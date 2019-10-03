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В Уфе возникли перебои с поставками лекарства от рассеянного склероза

В Уфе и еще шести городах России возникли перебои с поставками препарата «Окрелизумаб», используемого при лечении рассеянного склероза, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на минздрав России. Препарат включен в список жизненно важных на 2019 год, за его закупки и наличие отвечают регионы.

По информации РБК, пациенты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Уфе, Челябинске, Перми, Архангельске и Туве добивались назначения этого препарата через суд, так как аукционы местных госзаказчиков на отбор поставщиков этого лекарства не состоялись.

Ирина Самойлова


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