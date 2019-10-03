«Новый век агротехнологий» увеличит под Липецком выпуск трубок для систем капельного орошения

ЗАО «Новый век агротехнологий» (Чаплыгин, Липецкая область) планирует увеличить выпуск трубок для систем капельного орошения под торговой маркой NEO-DRIP 117,1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности РФ (ФРП), который выделит льготный займ под проект в размере 38,5 млн руб. Еще 16,5 млн руб. на проект выделит ФРП Липецкой области. Проект позволит увеличить объем производства капельной ленты на 52 млн м в год и довести общий объем до 347 млн м в год.

Капельное орошение — это один из способов полива, широко использующийся при выращивании овощей и других сельхозкультур. Планируется, что предприятие будет экспортировать 60% от выпускаемой в рамках проекта продукции в Армению, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. Компания, по собственным данным, занимает около 40% рынка капельных трубок РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Новый век агротехнологий» зарегистрировано в 2011 году. Принадлежит Сунь Тяньшу (86% долей), гендиректору Ци Тао (10%), Владимиру Михайлову (2%) и Се Хайбо (2%). Занимается производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Выручка ЗАО за 2018 год составила 835,5 млн руб., чистая прибыль — 71,5 млн руб.

Мария Старикова