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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заведующую детсадом в Бузулуке подозревают в мошенничестве

В Бузулуке полицейские установили факт фиктивного трудоустройства в один из городских детских садов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.

По данным правоохранителей, заведующая детским садом фиктивно трудоустроила на должность воспитателя 28-летнюю местную жительницу без фактического выполнения последней своих должностных обязанностей. Сумма похищенных средств за пять лет составила 506 тыс. руб.

В отношении руководителя дошкольного образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Андрей Сазонов


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