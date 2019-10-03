Бывший краевой вице-премьер ушел с поста руководителя администрации Пермского района

Сегодня глава Пермского района Александр Кузнецов назначил исполняющего обязанности главы администрации района. Эту должность занял первый замглавы администрации Владимир Ваганов. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил сам господин Кузнецов. Он добавил, что контракт с предыдущим главой администрации Владимиром Цветовым, занимавшим эту должность с 2014 года, был расторгнут. Полномочия господина Ваганова будут действовать до избрания нового главы района. Сам Александр Кузнецов остается главой района и председателем земского собрания также до завершения конкурса на пост руководителя муниципалитета. После этого спикером представительного органа станет экс-заместитель главы района по вопросам обеспечения безопасности, депутат Николай Коцофан. Его кандидатуру земцы поддержали единогласно.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пермского района состоится 10 декабря. Конкурсная комиссия состоит из 12 человек. Половина из них — представители муниципалитета, еще шесть человек назначают краевые власти. Комиссия отберет двух кандидатов и представит их земскому собранию Пермского района на заседании 26 декабря. Главой района станет претендент, заручившийся поддержкой большинства депутатов.

Владимир Цветов работал в органах государственной власти с 2001 года. До этого он служил в УВД Перми, работал исполнительным директором магазина ЗАО «Центральный рынок» и адвокатом. С июня 2001 года по июль 2007 года работал в администрации Орджоникидзевского района Перми на должностях: начальника отдела потребительского рынка и первого заместителя главы администрации. В сентябре 2007 года был принят на должность зампредседателя департамента территорий, начальника экспертно-аналитического отдела администрации губернатора Пермского края. В апреле 2008 года работал в аппарате краевого правительства. В 2012 году господин Цветов был назначен заместителем вице-премьером и курировал развитие территорий Прикамья.