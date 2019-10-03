Жительницу Невинномысска осудили за угрозу насилием в адрес инспектора ДПС

В Невинномысске местную жительницу признали виновной в угрозе применения насилия в адрес представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд установил, что в августе этого года инспектор ДПС остановил автомобиль, в котором подсудимая ехала на пассажирском сидении. Женщина была в нетрезвом состоянии и выражала недовольство остановкой. В присутствии посторонних подсудимая в грубой форме стала угрожать инспектору насилием.

Женщине назначили наказание в виде одного года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Дарья Голякова