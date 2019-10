Обитель богов и героев Виктория Михайленко о Domes of Elounda, Autograph Collection

Вот так и надо причаливать к критскому берегу, на шлюпке, а не прилетать на самолете. И берег этот представлен сказочной страной античных героев. Какое это, в сущности, правильное занятие — жить на Крите. На восходе плавать в море, пугая рыб и разглядывая медлительных морских черепах. На закате гонять на мотороллере по горным серпантинам, наблюдая, как солнце цвета спелого персика и величиной с полнеба тонет в море, а в уже бархатно-черных ущельях зажигаются огни деревушек. Часов до двух ночи сидеть в кафешке с непременными лампадками на каждом столе и под печально-веселое сиртаки поглощать густой греческий кофе. За пару месяцев здесь самый бледный и чахоточный обитатель мегаполиса обратится в красавца с упругим телом и оливковым загаром и без всякого талассо. Вот, например, отель Domes of Elounda, Autograph Collection находится в небольшой рыбацкой деревушке. Даже не в ней самой, а так — на отшибе. Domes of Elounda — не то место, где туристы останавливаются просто переночевать, чтобы на следующий день отправиться и к Зевсу, и к Минотавру, и в дом-музей Эль Греко. Все это, возможно, имеет смысл после того, когда отоспались и отъелись. Отель спроектирован как маленькая деревня на склоне довольно крутого холма, с видом на зловещий остров Спиналонгу, где просто обязаны обитать привидения. Бунгало кажутся маленькими домиками, но на самом деле даже самая «простая» комната тут бывает площадью не менее метров 50 с огромной ванной и бассейном, где можно купаться голышом. И джакузи, которых в каждом номере по два (очевидно, отель проектировал какой-то фанат джакузи). Можно даже сказать, что главная роскошь Domes of Elounda — это предлагать все это исключительное как должное. Как нечто органичное месту, вроде скал, гротов, песчаных бухт и волн Эгейского моря. На море можно смотреть весь день, размышляя, что вот вполне можно было бы собраться и практически без усилий доехать до домиков Айос-Николаоса и (с чуть большим трудом) до ветряных мельниц Спиналонги. За такими размышлениями день проходит особенно приятно — ну а потом уже поздно, уже вечер, уже пора отправляться в бар и пить белое вино. Эта жизнь над самым морем самодостаточна и весьма пользительна для душевного или иного здоровья.