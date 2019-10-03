Потепление в Татарстане назвали температурной аномалией

Нынешняя температура воздуха в Татарстане является аномально теплой погодой. Об этом заявил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, передает пресс-служба вуза.

По его словам, 3 и 4 октября температура воздуха поднимется до 18° С днем и до 11° ночью, хотя среднесуточные температурные показатели должны быть порядка 7-8°. Это связано с тем, что Татарстан находится под влиянием обширного антициклона, а тепло приносят потоки воздуха из Казахстана. При этом циклон с дождями уходит на северо-восток.

«Мы наблюдаем золотую пору и комфортную погоду», - сказал господин Переведенцев.

В выходные ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура составит 15° С днем и 11° ночью. На следующей неделе в Татарстане похолодает, придут дожди, добавил профессор.

"Ъ-Казань"