Пензенский облсуд признал хирурга виновным в смерти пациента

Пензенский областной суд оставил в силе приговор Зареченского городского суда, который признал врача медсанчасти № 59 виновным в причинении смерти пациенту (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 8 ноября 2016 года в медико-санитарную часть № 59 Заречного поступил 53-летний местный житель, у которого диагностировали «Язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки, обострение. Стеноз привратника». По мнению следствия, хирург не организовал должны образом обследование пациента, неправильно оценил имеющиеся осложнения, принял неверное решение о тактике лечения. Операция повлекла негативные последствия, повторная операция была проведена другим врачом слишком поздно, в результате чего пациент 20 ноября скончался.

Судом первой инстанции хирург был приговорен к 1,5 годам ограничения свободы. Он обжаловал приговор, посчитав свою вину не доказанной.

Иван Сергеев