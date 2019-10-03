Бывший муниципальный депутат Петербурга Криницын осужден за мошенничество

Бывший петербургский муниципальный депутат Антон Криницын осужден за мошенничество. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, он признан виновным в покушении на хищение 32,5 млн рублей у страховых компаний «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия».

Вместе с ним Петроградский районный суд вынес приговоры Андрею Пантюхову и Филиппу Белюсеву. Они также признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159.5 УК РФ (покушение на мошенничество). Судом установлено, что в 2015 году осужденные застраховали технику, принадлежащую «МехМаш», а затем сами сняли с нее навесное оборудование и обратились к страховщикам за выплатами. Фигуранты вину не признали.

Криницын осужден на семь лет, Пантюхову суд назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, Белюсеву — три года колонии.

Антон Криницын был депутатом муниципального округа №70 «Коломяги».