Владимир Путин назначил нового главу курганского СКР

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Богдана Францишко главой управления Следственного комитета России по Курганской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее 43-летний полковник юстиции Богдан Францишко занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в СКР Крыма.

Бывший глава курганского СКР Петр Крупеня осенью прошлого года был переведен на аналогичную должность в Псковскую область. Временно исполнял обязанности руководителя ведомства Дмитрий Цымбаленко.