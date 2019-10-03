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Владимир Путин назначил нового главу курганского СКР

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Богдана Францишко главой управления Следственного комитета России по Курганской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее 43-летний полковник юстиции Богдан Францишко занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в СКР Крыма.

Бывший глава курганского СКР Петр Крупеня осенью прошлого года был переведен на аналогичную должность в Псковскую область. Временно исполнял обязанности руководителя ведомства Дмитрий Цымбаленко.

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