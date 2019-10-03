Суд отказал экс-мэру Копейска в условно-досрочном освобождении

Копейский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему главе Копейска Вячеславу Истомину, осужденному за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, экс-мэр, который отбывает наказание в колонии строгого режима с лета 2017 года, обратился в суд с ходатайством об УДО. Прокуратура не согласилась с ним, указав, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении, что в совокупности с личностью Истомина и наличием действующих дисциплинарных взысканий не создавало предусмотренных законом оснований к досрочному освобождению.

Суд посчитал обоснованными доводы прокурора и вынес решение об отказе в УДО. Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне 2017 года Копейский горсуд признал Истомина виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн руб. По данным следствия, глава города получал взятки от местных предпринимателей в обмен на покровительство и муниципальные контракты.