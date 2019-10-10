Год после смены власти в республике: что запомнилось?

Ирек Ялалов, сенатор:

— Новый глава республики продемонстрировал современный и очень динамичный стиль управления правительством и своей администрацией. По-новому строятся взаимоотношения с муниципалитетами, с гражданским обществом. Я бы сказал — появилась решительность и умение продвигать республику и на федеральном уровне. Населению этот стиль явно импонирует, отсюда и высокое доверие, которое было оказано главе на выборах.

Марина Бортова, заместитель генерального директора Башкирской содовой компании:

— Власть, наконец, повернулась к бизнесу лицом. Власть работает, а не речи произносит с высоких трибун.

Марат Ахметшин, предприниматель:

— Что запомнилось? Бешеная энергия главы в тех областях, где можно что-то быстро изменить прямо здесь и сейчас. Теперь ждем управленческих решений, направленных на долгосрочный результат.

Азамат Альмухаметов, директор продюсерского центра «Вся Уфа»:

— Одно слово: движуха. Постоянно что-то происходит, и самое интересное: глава региона дает большинство информационных поводов. Это говорит о его вовлеченности в процессы. Но люди разные, поэтому и реакция на эти действия разная. Заметно главное: Радий Хабиров точно не равнодушен к происходящему в республике.

Эдуард Камалетдинов, заместитель генерального директора группы компаний «СУ-10»:

— Башкирские чиновники вышли из состояния долгой спячки, все стали мегаактивными, открытыми и «чуткими» к чужим проблемам. Местами это принимает причудливые формы, но в целом система работает. Раньше глава сельского района мог месяцами динамить местного предпринимателя. Сейчас пары постов в Instagram главы региона хватает, чтобы этот чиновник стал душкой. Что лично я вижу: везде что-то моют, убирают, ремонтируют дороги, строятся новые объекты. Регион ожил, пошло движение. А куда придем, увидим.

Павел Качкаев, депутат Госдумы РФ:

— Первая ассоциация: появилась какая-то конкретика. Сужу по себе: я в Госдуме работаю второй созыв, и за это время нас при прежнем главе собирали всего пару раз. За последний год мы уже три или четыре раза встречались с руководством республики и по национальным проектам, и по федеральным программам. Лично я начал чувствовать, что востребован в родной республике и действительно что-то могу для нее сделать. Второе — появилась обратная связь: со всех руководителей и с депутатов спрашивают, что они реально сделали. Хоть у нас и принято ругать ручное управление, но, наверное, такой период, что без него нельзя. Пока система не будет отстроена и отлажена.

Ринат Зайнуллин, заместитель генерального директора «Башкирской мясной компании» группы «Таврос»:

— В республику пришел хозяин! И наводит поэтапно порядок во всем.

Денис Крашенинников, генеральный директор ИСК «Стройфедерация»:

— О жизни в городах я сужу по мусору. Вижу, что мусора стало меньше. С удивлением наблюдаю, что даже в отдаленном поселке мусорная реформа заскрежетала, но заработала. Регулярно приезжают мусоровозы, поставили контейнеры. Люди приучаются к порядку. Это хорошо. Ну а дальше — в любой реформе важно, закрутив и настроив, не перекрутить.

Камиль Бузыкаев, художник- карикатурист:

— Раньше все всем было безразлично, лень было возмущаться. Власти не было дела до людей, людям — до власти. Теперь все горит, кипит.

Валериан Гагин, основатель Центра современного искусства «Облака»:

— Интересно было в течение года наблюдать за сопротивлением системы, масштабными назначениями и отставками, ожиданиями, дискуссией, которая спустя год все еще сопровождает работу новой администрации республики. Конечно, в обществе много скепсиса. Но есть и вера, что любые изменения к лучшему.

Всеволод Спивак, экономист:

— Появилось ощущение движения. По большей части хаотичного. Но еще есть надежда.

Рамиль Бахтизин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета:

— В республике возросла общественная и деловая активность. Четко сформулированы ориентиры на ближайшую пятилетку. Перед нами, научно-педагогическим сообществом, например, поставлена задача получить статус научно-образовательного центра мирового уровня в рамках федерального проекта «Наука».

Станислав Челнынцев, генеральный директор радиостанции Business FM в Уфе:

— Самая первая ассоциация — в республику пришел хозяин. Человек, который знает, как делать, и самое главное — что делать.

Аббас Галлямов, политолог:

— Запомнилась смена риторики в отношении башкирских националистов. Бывший глава региона, Рустэм Хамитов, публично эту тему замалчивал. При этом его повестка фактически помогала националистам накачивать политические мускулы. Радий Хабиров эту практику прекратил и даже больше: публично несколько раз эту публику высек.

Тимур Лукманов, сопредседатель, исполнительный директор регионального отделения «Опоры России»:

— Если раньше в управленческом оркестре первую скрипку играл минфин, то теперь идет перенастройка системы с политики экономии на политику развития. Причем локомотивом перемен выступает и глава региона, и его активная администрация. Что запомнилось? Реформа на рынке пассажирских автобусных перевозок, масштабные кадровые перестановки, разгребание завалов в министерстве земельных и имущественных отношений.

Динар Гильмутдинов, начальник регионального управления ГИБДД:

— Много лет мы не могли получить у прежнего руководства республики поддержки по вопросу установки видеокамер на трассах. Во многих регионах России эта действенная мера дисциплинирования водителей дала свой результат, мы отставали. В последний год, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки: нас слышат и поддерживают. То же касается нанесения долговечной разметки из термопластика на пешеходных переходах и светофоров в местах повышенной опасности.

Айдар Муллануров, управляющий партнер судебного агентства «Барристер»:

— Из положительного хочу отметить попытки организовать диалог с обществом — предвыборные дебаты, создание СПЧ с несколькими уважаемыми и неудобными власти людьми в составе, появление многих чиновников в социальных сетях. В то же время ученые степени по праву у главы региона и его опыт преподавания позволяли надеяться на большее уважение к праву от новой власти. К сожалению, запомнились также предвыборные плакаты с кулаком на первом плане и оперативки с показательными порками чиновников. Все это возвращает нас от мечтаний о правовом государстве к общероссийской действительности.

Рустем Мусабиров, директор Центра государственно-частного партнерства, депутат Курултая республики:

— Во власть пришли молодые новые лица. Это хорошо, а опыт придет. Есть серьезный прогресс в муниципалитетах, особенно в сельских: дает результат курс на искоренение «байства».

Ильдар Габдрафиков, этнополитолог, старший научный сотрудник Института этнологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН:

— Год Радия Хабирова, 11 месяцев которого он провел с приставкой «врио» главы республики, запомнился тем, что он с первого дня жестко взялся за налаживание госуправления, показал себя консолидатором региональных элит: в его команде работают его некогда заклятые оппоненты. С интересом следим, какой результат будет у этих действий: готова ли элита, забыв старые обиды и противостояния, работать вместе ради прорывных целей.

Андрей Панин, ресторатор:

— Главное, по-моему, то, что у республики появился глава, которого поддерживают люди. Ощущение, что за год действий было больше, чем за несколько предыдущих лет. Из того, что запомнилось: «Инвестчасы», реформа на транспорте, фестивали, дебаты, решение вопросов через Instagram.

Подготовила Наталья Павлова