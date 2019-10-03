Кубанский фермер оштрафован на 50 тысяч рублей за заросший тутовый сад

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности главу крестьянского-фермерского хозяйства Праха И. А. из Лабинского района Кубани. В ходе выездной проверки было установлено, что сад с многолетними насаждениями шелковицы площадью 6 га, который фермер взял в аренду, зарос сорняком. В результате некоторые деревья погибли, сообщают в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Таким образом фермер нарушил федеральные законы, включая Земельный кодекс. Ему выдано предписание об устранении нарушений и выписан штраф в размере 50 тыс. руб.

Андрей Ульченко