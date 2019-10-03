Отжим и прессование стали виновниками экологической проблемы в Новой Москве

В столичной мэрии подтвердили, что источник химического загрязнения пруда в Новой Москве находится на территории Хованской промзоны. Оттуда была выведена сточная труба в овраг. Местные жители говорят, что пруд не замерзает уже три года, и жалуются на «неприятный химический» запах, а также на головокружение и тошноту. Ранее Росприроднадзор зафиксировал здесь существенные превышения нормы по ряду загрязнителей: по аммиаку в 30,8 раза, сероводороду — в 1041,2 раза, хлороводороду — в 34,6 раза, а формальдегиду — в 241,8 раза. Впрочем, кто именно виноват в многолетнем сбросе неочищенных стоков, в департаменте природопользования назвать так и не смогли — административное расследование продолжается.

Как сообщили “Ъ” в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (ТиНАО), загрязнение пруда в деревне Николо-Хованское в Новой Москве связано с утилизацией мусора на территории Хованской промзоны, которым занимались «неизвестные лица» «путем отжима и прессования»: «При этом неочищенные стоки отводились в верхний ручей и по системе коллекторов попадали в пруд».

Напомним, жители деревни Николо-Хованское уже более трех лет жалуются на неприятный запах в населенном пункте. По мнению опрошенных “Ъ” местных жителей, это связано с загрязнением пруда «неочищенными и химическими» стоками из коллекторов предприятий, расположенных вблизи: оптового рынка «Фуд Сити» (находится под контролем миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева), индустриального парка «Индиго» (объединяет несколько предприятий), ЖК «Испанские кварталы» (застройщик АО «А101 Девелопмент»), а также мусоросортировочного центра «Вива транс». Все эти предприятия находятся на территории Хованской промзоны. «Ежедневно (в ночное время) (предприятия.— “Ъ”) сливают сотни и тысячи литров помойных, ядовитых химических отходов,— говорится в петиции на сайте Change.org.— От этого яда вымерла почти вся рыба, маленькие дети местных жителей испытывают удушье, у взрослых случаи тошноты и рвоты, а вонь и токсичный запах распространяется на сотни метров к жилым домам и к метро "Прокшино". В самом метро между станциями "Филатов Луг" и "Прокшино" люди закрывают нос от ужасного запаха сероводорода.

Вокруг находятся сотни частных домов и тысячи квартир, в которых люди в буквальном смысле задыхаются от едкого ядовитого запаха, пока ответственные местные власти занимаются бумажной бюрократией».

Как рассказала “Ъ” муниципальный депутат поселения Сосенское Елена Белозерова «резкий химический запах» появился в конце августа — местные жители начали жаловаться на тошноту и головокружение. «Приезжает скорая, врачи выписывают таблетки от головокружения и говорят обращаться к участковому врачу,— рассказывает она.— До этого тоже пахло, но не так сильно. Мы три года пишем письма в разные инстанции — надзорные органы кого-то штрафуют на 5 тыс. руб., но ситуация не меняется. А пруд, в который все сливают, уже три года не замерзает».

В августе жители вызвали для проведения замеров МЧС и Росприроднадзор. «Эмчеэсники приехали, и их приборы стали зашкаливать, тогда они побежали надевать респираторы и костюмы химзащиты,— рассказывает госпожа Белозерова.— Результаты нам так и не выдали».

Росприроднадзор также нашел превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по ряду загрязнителей. Так, в пробах воды из пруда служба выявила превышения по марганцу — в восемь раз, свинцу — в 36,7 раза, железу — в 18,2 раза, фосфат-иону — в полтора раза, нефтепродуктам — в 7,2 раза, БПК5 (показатель загрязнения, характеризующийся количеством кислорода, который за установленный период времени израсходован на окисление загрязнителей водоема.— “Ъ”) — в 27,1 раза. Также превышения ПДК были обнаружены и в воздухе.

По аммиаку норма была превышена в 30,8 раза, сероводороду — в 1041,2 раза. хлороводороду — в 34,6 раза, формальдегиду — в 241,8 раза.

Результаты были отправлены в Генпрокуратуру, правительство Москвы и префектуру ТиНАО, добавили “Ъ” в Росприроднадзоре.

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы “Ъ” сообщили, что «по факту загрязнения поверхностных вод» в отношении АО «А101 Девелопмент» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 4.3 столичного КоАП (загрязнение вод в границах природного комплекса города Москвы). В пресс-службе добавили, что в районе Николо-Хованского пруда «Мосэкомониторинг» ежедневно мониторит состояние воздуха в четырех контрольных точках и трех контрольных точках водных объектов. На вопрос о предполагаемом виновнике загрязнения в департаменте лишь отметили, что «проверки продолжаются, идет административное расследование».

При этом, в письме (есть в распоряжении “Ъ”) заместителя руководителя департамента Игоря Жевачевского главе поселения Сосенское также говорится, что с территории Хованской промзоны, были выведены желоб и сточная труба в овраг.

«Результаты лабораторных анализов подтвердили, что сбросы сточных вод с указанной территории являлись основным источником поступления загрязняющих веществ в водный объект»,— говорится в письме.





В нем также сообщается, что с территории мусоросортировочной площадки «Вива транс» специалисты обнаружили сброс фильтрата с «высоким уровнем органический веществ, включая вещества, обладающие резким химическим запахом».

Местные жители полагают, что в неочищенных стоках виноват агрокомплекс «Фуд Сити». На просьбу “Ъ” ответить на вопросы в «Фуд Сити» не ответили.

Сейчас же, как утверждают в префектуре, по результатам анализов проб воздуха и воды «отмечается положительная динамика»: «По основным показателям (сероводород, фенол, сульфиды) превышения ПДК не фиксируются». Пруд решили чистить в несколько этапов за счет администрации поселения «с использованием химических и биологических препаратов (периодически в пруд будут запускать специальные микроорганизмы), а также аэрозольной очистке воздуха в периметре акваторий верхнего и нижнего Николо-Хованских прудов». Также очищают сам резервуар-накопитель, в который попадали загрязненные стоки, откачивая иловые отложения.

Анна Васильева