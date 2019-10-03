Руководитель армавирского отделения Пенсионного фонда привлечена к ответственности

За нарушения, допущенные при осуществлении госзакупок, оштрафован руководитель армавирского управления Пенсионного фонда РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Нарушения, в частности, выявлены при закупке бумаги для нужд управления, - должностным лицом было неверно определено количество товара. Кроме того при объявлении торгов на поставку хозяйственных товаров были необоснованно сокращены сроки подачи заявок на участие в аукционе.

Прокурор города возбудил в отношении руководителя дела об административных правонарушениях по ч. 4.2 и ч. 8 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), по результатам их рассмотрения антимонопольщики оштрафовали должностное лицо.

Андрей Ульченко