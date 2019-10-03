Удмуртия выплатила 318,6 млн рублей в счет погашения 15% номинала облигаций первой серии

Удмуртия выплатила 300 млн руб. для погашения 15% номинала и 18,58 млн руб. по 12 купону семилетних облигаций серии 35001. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный расчетный депозитарий. Выплата за одну облигацию составила 9,29 руб. из расчета ставки 7,45% годовых.

Семилетние облигации разместили в октябре 2013 года в объеме 2 млрд руб. Они имеют 14 полугодовых купонов. Ставка второго купона приравнена к ставке первого и составляет 7,95% годовых, 3-4 купонов — равны ставке первого, увеличенной на 1 процентный пункт (п.п), 5-7 — ставке первого, увеличенной на 0,5 п.п., 8-14 — ставке первого купона, уменьшенной на 0,5 п.п.