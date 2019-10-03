Долги за газ в Прикамье перестали расти

Как стало известно "Ъ-Прикамье", сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, а также с рядом его заместителей. По данным "Ъ-Прикамье", на встрече стороны обсудили программу газификации на 2021–2025 годы, тему задолженности за поставленные ресурсы, развитие сети котельных «Газпром теплоэнерго» и использование газомоторного топлива.

По информации "Ъ-Прикамье", стороны зафиксировали, что на начало отопительного сезона 2019/2020 года долг за газ в Прикамье не увеличился по сравнению с 1 января 2019 года и сегодня составляет 3,725 млрд руб. Стороны не исключают, что по итогам года задолженность может сократиться.

Чиновники и газовики обсудили также возможность строительства в Прикамье сети АГЗС, которые бы продавали более технологичный газ — сжиженный природный. Сейчас такой газ производится на установке СПГ в Ильинском районе.