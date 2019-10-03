Банк «Центр-инвест» погасит часть ипотеки многодетным семьям

Банк «Центр-инвест» начал прием заявок от заемщиков на списание 450 тыс. рублей от суммы ипотечного кредита. Право на погашение части долга имеют семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился/родится третий или последующие дети.

Клиенты банков имеют возможность списать часть ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. рублей в рамках постановления Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 с условиями реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей. Оператором программы является финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ».

Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Для получения поддержки заемщикам необходимо обратиться в банк для подачи заявления на погашение части ипотечного кредита. К заявлению необходимо приложить документы, предусмотренные условиями программы (документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома).

Подробную информацию об условиях государственной программы можно получить на сайте https://дом.рф, а также по телефону горячей линии 8-800-775-11-22. Звонок по России бесплатный.