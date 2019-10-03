Главный следователь новосибирской полиции отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку генерал-майора юстиции Андрея Неупокоева, возглавлявшего главное следственное управление новосибирской полиции. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Андрей Неупокоев родился в 1974 году. Он окончил Омский юридический институт МВД России, в 2014 году — Академию управления МВД. В том же году занял пост замначальника УМВД России по Белгородской области — руководителя следственного управления. В августе 2016 года стал временно исполняющим обязанности замначальника УМВД по Новосибирской области и руководителя главного следственного управления областного главка. В марте 2017 года президент утвердил его в должности. Спустя год глава государства присвоил Андрею Неупокоеву звание генерал-майора юстиции.

Илья Галагуз