Застройщик безвозмездно передал Краснодару 3,6 га земли

Группа компаний «ССК» безвозмездно передала в собственность Краснодара 3,6 га земли на территории жилого комплекса «Дыхание», который строится в Прикубанском округе, сообщает пресс-служба администрации города. Территория состоит из двух отдельных участков: 2,7 га — под строительство школы и 0,9 га — под возведение детского сада. Каждому участку присвоен кадастровый номер, подведены коммуникации.

«Важно, что застройщики выполняют свои обязательства и безвозмездно передают земли под социальные объекты муниципалитету. Это стопроцентная гарантия того, что на таких участках будут именно школы и детские сады» — передает пресс-служба слова главы города Евгения Первышова.

По договору между администрацией города и застройщиком, весь этот массив перейдет в муниципальную собственность в течение трех дней с момента подписания соглашения.

Дарья Голякова