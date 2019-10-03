Юрий Лымарь назначен начальником ГУФСИН по Пермскому краю

Президент РФ подписал указ о назначении Юрия Лымаря начальником ГУФСИН по Пермскому краю. Указ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, ранее полковник внутренней службы Юрий Лымарь покинул пост начальника ГУФСИН России по Псковской области.

Юрий Лымарь с 1980 по 1982 год прошел срочную службу в пограничных войсках, в 1987 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и поступил на службу в Управление исполнения наказаний по Пермской области. УФСИН по Псковской области он возглавлял 10 лет — с 2009 года.