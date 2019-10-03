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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фонд развития промышленности займет воронежскому «Ангстрему» 500 млн рублей

Воронежская мебельная компания «Ангстрем», контролирующаяся бизнесменом Геннадием Чернушкиным, получит льготный займ на 500 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП) на реализацию проекта по производству фасадов мебели из древесных плит — ЛДСП, МДФ, ДСП и других — в индустриальном парке (ИП) «Масловский». Об этом сообщает пресс-служба ФРП. Экспертный совет ФРП уже одобрил выделение займа, который составит примерно половину от общей стоимости проекта — она оценивается примерно в 1 млрд руб.

В новом производственном корпусе «Ангстрем» будет перерабатывать 2,1 тыс. кв. м материала в смену. В частности, в ходе реализации проекта компания установит линии окраски, покрытия ПВХ-пленкой и изготовления стеклянных изделий, а также поставит оборудование для раскроя плит, пояснили в ФРП. Использовать фасады планируется как в составе мебели собственного изготовления, так и для поставки другим компаниям. При этом примерно 8% продукции «Ангстрем» намерен экспортировать — в частности, в Белоруссию, Казахстан, Латвию, Молдавию, Монголию.

Напомним, впервые о проекте стало известно в 2011 году, когда воронежское облправительство одобрило размещение нового производства «Ангстрема» в «Масловском». Запуск объекта в эксплуатацию тогда намечался на 2014 год, производственная мощность комплекса, согласно бизнес-плану, предполагала распил 4,5 тыс. кв. м исходного материала в смену. Общая стоимость проекта заявлалась на уровне 1,6 млрд руб. Саму фабрику фасадов, являвшуюся второй очередью производственно-логистического комплекса в ИП, ранее планировалось ввести в сентябре 2019 года. Третья очередь в виде фабрики каркасов будет реализована к 2021 году. Ранее сообщалось, что общая площадь застройки составит 60 тыс. кв. м, из низ 26 тыс. кв. м занимает уже запущенный логистический центр. Проектная мощность производства оценивалась в 5 млрд руб. в год.

О том, как начинался проект «Ангстрема» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова


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