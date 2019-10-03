Фонд капремонта заключил договор на обследование дома с треснувшим фасадом на Комсомольском проспекте

Фонд капитального ремонта Пермского края заключил договор на проведение детально-инструментального обследования дома на Комсомольском проспекте, 31а. Работы выполнит ОАО «Нью-Граунд». Подрядчик должен представить заключение о состоянии многоквартирного дома и отчет об инженерно-геологических изысканиях в течение 60 дней.

«Законодательство предусматривает процедуру заключения договора с подрядчиком без проведения аукциона. Основная задача — в кратчайшие сроки получить объективную информацию о состоянии дома. О предварительных результатах обследования мы сможем говорить уже к концу октября. Сейчас принято решение приостановить работы по фасадной части со стороны Комсомольского проспекта. Ремонт крыши и ремонт фасада во дворе будут продолжены. По итогам обследования мы сможем разработать типовые решения для устранения выявленных дефектов»,— пояснил гендиректор фонда Дмитрий Баранов.

Напомним, необходимость обследования возникла после обнаружения сквозной трещины в фасаде здания во время проведения работ по капитальному ремонту. На трещину были установлены маячки для фиксации динамики. Как подчеркивают в фонде, маячки динамику не показывают, угрозы жизни и здоровью людей нет.