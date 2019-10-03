В Иране предотвратили покушение на главу спецподразделения КСИР

Разведка Ирана предотвратила покушение на командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщило иранское агентство Tasnim.
В попытке покушения обвиняют арабские и еврейские службы безопасности. По словам главы разведки КСИР Хосейна Тайеба господина Сулеймани планировали взорвать при помощи 350–500 кг взрывчатки во время религиозного мероприятия.
По делу о подготовке покушения задержаны трое человек.
просмотров: 424084
просмотров: 239905
просмотров: 174988
просмотров: 145488
просмотров: 88846