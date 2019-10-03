Штаб Алексея Навального в Петербурге сменит координатора

В петербургском Штабе Алексея Навального готовятся перестановки – объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности координатора.

Нынешний координатор Александр Шуршев заявил, что его задачей было вести избирательную кампанию, теперь же у штаба будут новые проекты.

Господин Шуршев рассказал “Ъ-СПб”, что не знает, в каком статусе он будет продолжать работу, и продолжит ли ее вообще. «Нужно дождаться нового координатора, а дальше будет видно. Пока я ничего не загадываю»,— сказал он.

Олег Дилимбетов