В Самаре отопление подано более чем в 95% жилых домов

По состоянию на утро четверга тепло подано в 95,2% многоквартирных домов Самары. В настоящее время в городе отапливаются свыше 9,7 тыс. зданий. Об этом сообщает городская администрация.

«Наиболее активные темпы включения, согласно сведениям департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, – в Красноглинском, Куйбышевском и Советском районах (99,7%, 99,1%, 96,2% – соответственно)», – говорится в сообщении.

В основном тепло подано в дома, которые входят в жилищный фонд ТСЖ и ЖСК (98,7%) и обслуживаются управляющими организациями (95,1%).

Георгий Портнов