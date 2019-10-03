У губернатора Курганской области появился новый заместитель

Губернатор Курганской области Вадим Шумков произвел первые кадровые назначения в правительстве региона, структура которого была изменена на последнем заседании облдумы. Так, полномочиями заместителя губернатора наделен руководитель аппарата главы региона. На эту должность (замгубернатора – руководитель аппарата губернатора) назначена Оксана Куташи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Госпожа Куташи работает в администрации Зауралья с 2019 года. Под ее руководством внедряется новый подход в обучении государственных и муниципальных служащих и кадрового резерва. На посту замгубернатора она будет курировать работу департамента информационных технологий и цифрового развития, комитета по делам архивов, управления ЗАГС.

Кроме того, на должность заместителя губернатора Курганской области назначен Анатолий Воробьев. Ранее он занимал пост замгубернатора – директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Департамент возглавила Ирина Саблукова, ранее занимавшая пост начальника управления строительства. Господин Воробьев в новой должности продолжит курировать работу этого департамента, а также Госжилинспекции региона и департамента госрегулирования цен и тарифов.

Помимо этого в должности заместителя губернатора – руководителя представительства Курганской области при правительстве РФ утвержден Андрей Алексеев. Он занимает этот пост в качестве исполняющего обязанности с декабря 2018 года.