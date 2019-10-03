Роскомнадзор потребовал от Сбербанка информацию о причинах утечки

Роскомнадзор направил Сбербанку требования предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, его интересуют сведения о лицах, допустивших указанное распространение данных и принятых мерах по устранению последствий.

Специалисты Роскомнадзора установили, что на сегодняшний день базы данных с этими данными нет в открытом доступе. «Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений. Доступ к указанному ресурсу ограничивается на территории России с апреля 2019 года по основаниям, не связанным с нарушениями в сфере персональных данных»,— говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, данные 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Объявление размещено на специализированном форуме. В Сбербанке считают, что угрозы средствам клиентов нет. В таблицах содержатся персональные данные, подробная финансовая информация о картах и операциях. Эксперты считают базу данных подлинной.

Подробнее читайте в материале “Ъ» «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».