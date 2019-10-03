Благоустройство парка им. Собино в Ростове завершат за счет городского бюджета

Средства на окончание реконструкции парка им. Собино в Железнодорожном районе Ростова выделят муниципального бюджета, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации города Алексея Логвиненко.

«В 2020 году необходимо приступить к строительным работам в парке им.Собино. Мы не смогли выполнить этот объект за федеральный счет, значит будем делать это за муниципальный счет», — передает издание слова господина Алексей Логвиненко.

Ранее министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер также говорил, что реконструкция парка должна быть завершена в 2020 году. Стоимость работ составляет 118 млн руб. Изначально работы должны были завершить еще в 2017 году, но уложиться в этот срок не удалось из-за обнаружение на территории парка предметов, обладающих признаками архитектурного наследия.

Дарья Голякова