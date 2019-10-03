Петербургский Росреестр возобновил регистрацию ДДУ на апартаменты

Управление Росреестра по Петербургу возобновило регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) на апартаменты. Процедура была приостановлена в августе из-за вступивших в силу поправок в 214-й ФЗ. Об этом сообщает «Недвижимость и строительство Петербурга».

По данным издания, из-за поправок и заложниками ситуации стали несколько компаний в Петербурге, реализующих проекты с апартаментами. В Москве таких проблем у компаний не наблюдалось.

Из-за поправок в 214-й ФЗ, средства дольщиков направляются на счета эскроу, которые становятся доступны застройщику только после сдачи объекта. Кроме того, стройкомпании должны перечислять взносы в компенсационный фонд.