В Кировской области четырех подростков осудят за серию автоугонов и краж

В Подосиновский райсуд передано уголовное дело в отношении четырех несовершеннолетних жителей Кировской области в возрасте от 14 до 17 лет, которые обвиняются в угоне нескольких автомобилей. Как сообщает региональное следственное управление СК, трое подростков также обвиняются в краже аккумуляторов, проводов и других вещей из машин.

В ходе расследования подростки полностью признали вину и пояснили, что хотели покататься на автомобилях. Как сообщается на сайте суда, несовершеннолетним вменяют каждому от одного до шести угонов автомобилей, совершенных группой лиц по предварительному сговору и покушение на угон (п. «а» ч. 2 ст.166 УК РФ), троим подросткам – кражи (ст. 158 УК РФ) и покушение на кражу. Все преступления были совершены в мае 2019 года.

Анастасия Еремина