Оборонный концерн «Созвездие» требует с дочернего тамбовского «Октября» 165 млн рублей

АО «Тамбовский завод "Октябрь"» получило иск на 164,7 млн руб. от материнского концерна «Созвездие» (головная структура находится в Воронеже). Это следует из картотеки суда. Суть требований не раскрывается, иски еще не приняты к производству.

«Октябрь» входит в подконтрольное Ростеху черех концерн «Созвездие» тамбовское научно-производственное объединение «Контур», часть предприятий которого периодически испытывали финансовые сложности. Изначально в тамбовский оборонный кластер входило четыре предприятия, которые укрупнялись в два. АО «Завод “Тамбоваппарат”» планировалось реорганизовать посредством присоединения к АО «Тамбовский завод “Октябрь”». В свою очередь, АО «Тамбовский НИИ радиотехники “Эфир”» уже присоединилось к АО «Тамбовский завод “Ревтруд”». Реорганизация была частью антикризисного плана, который направлен на сокращение долгов и издержек оборонных заводов, устранение конкуренции между ними и выстраивание единого производственного процесса. В конце 2018 года реорганизация была приостановлена, к ней планировалось вернуться после оздоровления предприятий, в 2019-2020 годах.

«Октябрь» является головным предприятием кластера. Выручка за 2017 год составила 2,8 млрд руб., чистый убыток — 214, 4 млн руб.

Подробнее о планах по реорганизации — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова