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Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

На Ставрополье сотрудника колонии будут судить за продажу телефонов заключенным

Суд рассмотрит дело бывшего заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии№ 6 УФСИН России по Ставропольскому краю Александра Ковалева, обвиняемого в получении и вымогательстве взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с апреля по октябрь прошлого года обвиняемый вымогал деньги у осужденных, угрожая переводом в помещение камерного типа, и продавал им изъятые у них телефоны. Кроме того, Ковалев получил от осужденного взятку в размере 14 тыс. руб. за возможность остаться в более комфортных условиях содержания.

Дарья Голякова


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