За парковку на газонах в Башкирии наложено более 20 тысяч штрафов на 25,7 млн рублей

Административные комиссии в Башкирии с апреля, когда в республике был введен штраф за парковку на газонах, наложили на 20,5 тыс. автовладельцев штрафы на общую сумму 25,75 млн руб. Об этом сообщил сегодня на круглом столе в Курултае глава госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле. Объем фактического взыскания штрафов он уточнить затруднился. Добровольно, отметили участники совещания, штрафы платят не больше 30% нарушителей.

Больше всего фактов парковки на газонах комиссии выявили в Уфе — 54%, или 18 тыс. случаев с суммой штрафов 13,3 млн руб.

По словам господина Спеле, наиболее активно административные комиссии выявляли нарушителей в первые дни вступления закона в силу — по тысяче случаев в день. В августе-сентябре, добавил он, выявлялось уже всего по сто случаев парковки на газонах. При этом во многих дворах жильцы начали защищать право на парковку, отсыпая газоны гравием, или менять назначение участков на парковку.

Влада Шипилова