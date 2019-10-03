Суд отменил приказ об установлении тарифа на вывоз мусора

Самарский областной суд отменил приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ об установлении единого предельного тарифа на услугу регоператора по обращению с ТКО. Об этом сегодня в «Твиттере» сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

По результатам экономической экспертизы утвержденного министерством энергетики тарифа на услугу по обращению с отходами, выяснилось, что расходы на транспортирование мусора превышены более чем в шесть раз.

С иском о признании недействующим приказа министерства энергетики в суд обратились депутаты губернской думы от КПРФ Александр Краснов, Михаил Матвеев, а также руководитель Ассоциации собственников жилья Самарской области Вера Романюк.

В производстве Самарского областного суда также находится иск депутатов Михаила Матвеева, Алексея Краснова, Павла Туркова об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО в городах, исходя из площади жилья. Депутаты оспаривают как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения.

Алена Смирнова