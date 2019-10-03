Житель Самарской области осужден за хранение более 80 ручных гранат

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Самарской области Александра Мышкина. Ранее он был осужден за незаконное хранение боеприпасов (ч.2 ст.112, ч.1 ст.213 и ч.1 ст.222 УК РФ). Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

В июле текущего года по адресу проживания осужденного в сельском поселении Большое Алдаркино Борского района правоохранители обнаружили и изъяли 80 ручных гранат «Ф-1», две ручные гранаты «РГО» без запалов, а также два запала УЗРГМ-2. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). В сентябре Богатовский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии-поселения.

Георгий Портнов