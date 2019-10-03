ФРП выделил 370 млн рублей на развитие лесопереработки в Иркутской области

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил два инвестпроекта из Иркутской области. По данным фонда, средства выделены компаниям «Мадера» и «Палп-норд» на общую сумму 370 млн руб.

Проект компании «Мадера» подразумевает модернизацию лесоперерабатывающего завода. В результате объемы производства по глубокой переработке древесины увеличатся в 3,6 раза — до 120 тыс. куб. м в год. Основным продуктом предприятия станут профилированные пиломатериалы из лиственницы, 90% которых пойдет на экспорт, говорится в сообщении. Поставки планируются в Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Италию, Словакию, Францию, Швецию и Эстонию. Фонд предоставил компании заем на 300 млн руб.

Также фонд выделил 70 млн руб. иркутской компании «Палп-норд» на приобретение высокотехнологичного оборудования для выпуска мебельной фанеры. Производственная мощность предприятия составляет до 20 тыс. куб. м в год. Общий объем инвестиций в проект — 203 млн руб.

Оксана Павлова